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1 час назад

Умер бывший тренер «Локомотива»

Lenta.ruLenta.ruиещё 8

Умер бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко. Об этом сообщается на сайте австрийского футбольного клуба «Рапид».

Умер бывший тренер «Локомотива»
Фото: © официальный сайт клуба "Рапид" © официальный сайт клуба "Рапид"

Мандреко скончался в возрасте 50 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, которым тренер страдал с 2016 года.

Мандреко выступал за «Рапид» с 1992 по 1997 год. Также он представлял таджикистанские «Вахш» и «Памир», германские «Герту» и «Бохум», австрийские «Маттерсбург» и «Парндорф». Кроме того, Мандреко сыграл четыре матча за сборную СНГ и по одному — за сборные Таджикистана и России.

После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере». В 2008-2009 годах он занимал должность ассистента главного тренера в московском «Локомотиве».

21 февраля олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве Александр Сидоренко умер в возрасте 61 года. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Футбол,Александр Сидоренко,
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