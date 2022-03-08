Умер бывший тренер «Локомотива» Сергей Мандреко. Об этом сообщается на сайте австрийского футбольного клуба «Рапид».

Фото: © официальный сайт клуба "Рапид" © официальный сайт клуба "Рапид"

Мандреко скончался в возрасте 50 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз, которым тренер страдал с 2016 года.

Мандреко выступал за «Рапид» с 1992 по 1997 год. Также он представлял таджикистанские «Вахш» и «Памир», германские «Герту» и «Бохум», австрийские «Маттерсбург» и «Парндорф». Кроме того, Мандреко сыграл четыре матча за сборную СНГ и по одному — за сборные Таджикистана и России.

После завершения карьеры футболиста Мандреко работал тренером в австрийских «Ласзее» и «ЛАК-Интере». В 2008-2009 годах он занимал должность ассистента главного тренера в московском «Локомотиве».