Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
2 часа назад

В футбольной ассоциации Чехии об отстранении России: это ожидаемое решение

Газета.RuГазета.Ruиещё 17

Председатель футбольной ассоциации Чехии (FACR) Петр Фоусек прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении национальной команды России от стыковых матчей отбора на чемпионат мира - 2022. Его слова передает официальный сайт FACR.

В футбольной ассоциации Чехии прокомментировали отстранение России
Фото: ReutersReuters

Напомним, что сборная Польши, с которой должна была встретиться команда России, автоматически прошла в финал стыковых матчей.

"От ФИФА это ожидаемое решение по регламенту чемпионата мира, которое было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стартовом матче в Швеции. Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт. Если мы хотим играть на чемпионате мира, нам просто нужно сыграть с двумя соперниками, так что ситуация для нас не изменилась", — сказал Фоусек.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА пришли к заключению отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб. Ранее тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал правильным выход Польши в финал "стыков".

Последние новости
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители