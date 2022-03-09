В футбольной ассоциации Чехии прокомментировали отстранение России

"От ФИФА это ожидаемое решение по регламенту чемпионата мира, которое было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стартовом матче в Швеции. Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт. Если мы хотим играть на чемпионате мира, нам просто нужно сыграть с двумя соперниками, так что ситуация для нас не изменилась", — сказал Фоусек.