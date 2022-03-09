В футбольной ассоциации Чехии прокомментировали отстранение России

Председатель футбольной ассоциации Чехии (FACR) Петр Фоусек прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении национальной команды России от стыковых матчей отбора на чемпионат мира - 2022. Его слова передает официальный сайт FACR.
Напомним, что сборная Польши, с которой должна была встретиться команда России, автоматически прошла в финал стыковых матчей.
"От ФИФА это ожидаемое решение по регламенту чемпионата мира, которое было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стартовом матче в Швеции. Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт. Если мы хотим играть на чемпионате мира, нам просто нужно сыграть с двумя соперниками, так что ситуация для нас не изменилась", — сказал Фоусек.
Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА пришли к заключению отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб. Ранее тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал правильным выход Польши в финал "стыков".