Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу в «Фенербахче»

Защитник московского «Спартака» Айртон может покинуть клуб в ближайшее время. Бразильский футболист достиг принципиальной договоренности о переходе с турецким «Фенербахче», сообщает Ajansspor.
Как утверждает источник, Айртон воспользуется новым правилом ФИФА, по которому игрок выступающий в чемпионате России может приостановить действие своего контракта с клубом до 30 июня и перебраться на это время в другую команду.
Ранее сообщалось, что чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который выступает на правах аренды в лондонском «Вест Хэме», не хочет возвращаться в Москву и ищет себе новый клуб.