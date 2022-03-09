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1 час назад

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу в «Фенербахче»

Свободная прессаСвободная пресса

Защитник московского «Спартака» Айртон может покинуть клуб в ближайшее время. Бразильский футболист достиг принципиальной договоренности о переходе с турецким «Фенербахче», сообщает Ajansspor.

Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу в «Фенербахче»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает источник, Айртон воспользуется новым правилом ФИФА, по которому игрок выступающий в чемпионате России может приостановить действие своего контракта с клубом до 30 июня и перебраться на это время в другую команду.

Ранее сообщалось, что чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который выступает на правах аренды в лондонском «Вест Хэме», не хочет возвращаться в Москву и ищет себе новый клуб.

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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