Защитник «Спартака» Айртон близок к переходу в «Фенербахче»

Защитник московского «Спартака» Айртон может покинуть клуб в ближайшее время. Бразильский футболист достиг принципиальной договоренности о переходе с турецким «Фенербахче», сообщает Ajansspor.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как утверждает источник, Айртон воспользуется новым правилом ФИФА, по которому игрок выступающий в чемпионате России может приостановить действие своего контракта с клубом до 30 июня и перебраться на это время в другую команду.