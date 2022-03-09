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1 час назад

«Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» впервые за год

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Подопечные Юргена Клоппа в родных стенах минимально уступили миланскому «Интеру» в 1/8 финала Лиги чемпионов и прервали свою выдающуюся беспроигрышную серию.

«Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» впервые за год
Фото: ReutersReuters

Мерсисайдцы на «Энфилде» проиграли миланцам со счётом 0:1. Это поражение стало для «Ливерпуля» первым в родных стенах за последний год. «Красные» не проигрывали на домашнем стадионе 28 матчей. Стоит отметить, что последний раз дружина Клоппа проиграла на «Энфиде» седьмого марта прошлого года в поединке АПЛ с лондонским «Фулхэмом».

Напомним, что, несмотря на поражение, «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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