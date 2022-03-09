Украинского тренера «Зенита» захотели лишить лицензии

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился к руководству организации с требованием лишить Анатолия Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех наград в украинских турнирах. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

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Помимо лишения Тимощука тренерской лицензии, выданной Центром лицензирования УАФ, в заявлении требуется поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий, а также лишить тренера всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, кубка и суперкубка страны, исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Поводом для заявления стало то, что Тимощук продолжил работу в "Зените" после осложнения ситуации между Россией и Украиной.