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3 часа назад

Украинского тренера "Зенита" Тимощука могут лишить лицензии

ТАССТАСС

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратился к руководству организации с требованием лишить Анатолия Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех наград в украинских турнирах. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Украинского тренера «Зенита» захотели лишить лицензии
Фото: ТАССТАСС

Помимо лишения Тимощука тренерской лицензии, выданной Центром лицензирования УАФ, в заявлении требуется поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий, а также лишить тренера всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, кубка и суперкубка страны, исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Поводом для заявления стало то, что Тимощук продолжил работу в "Зените" после осложнения ситуации между Россией и Украиной.

Тимощук выступал за "Зенит" в качестве футболиста с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015-й, с 2017 года он работает помощником главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Также Тимощук - рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры). Украинец является победителем Лиги чемпионов в составе германской "Баварии" (2013), обладателем Кубка УЕФА с "Зенитом" (2008), трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка и победителем суперкубка страны в составе "Шахтера".

Футбол,Анатолий Тимощук,УЕФА,Зенит,
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