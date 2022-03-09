«Краснодар» расторг контракт с Реми Кабеллой

«ФК «Краснодар» благодарит Реми Кабеллу за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится на официальном сайте.

2 марта «Краснодар» объявил об уходе с должности наставника Даниэля Фарке, который возглавил клуб в начале января. Клуб также отпустил всех своих иностранных игроков, сохранив контракты.