Абрамович отклонил новое предложение о покупке «Челси»

Как сообщает The Independent , российский бизнесмен отказался от сделанного ему предложения. Официальная заявка на приобретение клуба была подана 8 марта.

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выиграла Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз победила в чемпионате и Кубке Англии, трижды стала победителем Кубка национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.