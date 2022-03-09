Защитник тульского «Арсенала» покинул Россию

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем» - заявил Аджоев.

О том, в какой команде теперь продолжит карьеру шведский защитник — не сообщается.

Напомним, двумя днями ранее ФИФА разрешила всем иностранцам, выступающим в России, приостановить действия контрактов со своими клубами до 30 июня и на это время перебраться в другие команды.