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1 час назад

Месси не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не смог поразить ворота мадридского "Реала" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу парижан, в ответной игре сильнее оказались испанцы - 3:1. По сумме двух встреч в четвертьфинал пробился "Реал". Месси впервые за 15 лет не забил ни одного мяча в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Месси не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет
Фото: ReutersReuters

Последний раз это случилось в сезоне-2006/07, когда аргентинец играл за "Барселону" в матчах 1/8 финала с "Ливерпулем" (1:2, 1:0). "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов.1/8 финала. Второй матч"Реал" — "ПСЖ" — 3:1Голы: 0:1 — Мбаппе (39), 1:1 — Бензема (61), 2:1 — Бензема (76), 3:1 — Бензема (78).

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" (0:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся в столице Португалии, англичане победили "Спортинг" с разгромным счетом 5:0. У "Сити" дубль на свой счет записал Бернарду Силва, по мячу забили Рияд Марез, Филип Фоден и Рахим Стерлинг.

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