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1 час назад

Бензема и Левандовски претендуют на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Представители УЕФА назвали четвёрку футболистов, которые претендуют на приз лучшему игроку недели после ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Названы претенденты на приз лучшему игроку недели в ЛЧ
Фото: ReutersReuters

Среди претендентов на приз присутствуют форварды Карим Бензема и Роберт Левандовски. Напомним, что оба нападающих оформили хет-трики и помогли своим командам выйти в четвертьфинал. В числе номинантов также есть бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо и словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.

Напомним, что в следующий раунд плей-офф прошли «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Футбол,Карим Бензема,Роберт Левандовски,Реал,УЕФА,
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