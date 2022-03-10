Названы претенденты на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Среди претендентов на приз присутствуют форварды Карим Бензема и Роберт Левандовски. Напомним, что оба нападающих оформили хет-трики и помогли своим командам выйти в четвертьфинал. В числе номинантов также есть бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо и словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.