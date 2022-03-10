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1 час назад

«РБ Спорт»: Карпин 14 марта объявит состав сборной России

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Стало известно, когда главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявит состав национальной команды.

«РБ Спорт»: Карпин 14 марта объявит состав сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации «РБ Спорт», 14 марта наставник назовёт футболистов, которые проведут сбор с 21 по 27 марта в Москве. Отмечается, что 26 марта подопечные Карпина могут сыграть с молодёжной сборной России.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года. Таким образом, команда не выступит в финальной части турнира в Катаре.

Ранее Каррагер назвал позором игру футболистов ПСЖ после второго пропущенного мяча от «Реала».

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Реал,
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