Смородская высказалась против расширения РПЛ

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская высказалась против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "РБК-Спорт".
"В стране ни у кого нет денег, и расширяться не на что. Это абсолютно бесполезно. Лишние игры, которые потом закончатся пшиком в воздух. Все равно с соревнований снимутся", - сказала Смородская.
Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Они могут оформить трансфер в другую команду до 7 апреля. Решение вызвано ситуацией на Украине.
РПЛ уже покинули несколько легионеров и тренеров команд. Это главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, наставник "Краснодара" Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров клуба (Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон), ассистент главного тренера "Динамо" Андрей Воронин.
Ранее бразильский легионер "Краснодара" Вандерсон ушел в аренду в бразильский "Интернасьонал".