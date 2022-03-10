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1 час назад

Крыховяк получил предложения из Испании и Германии

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Польский полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк намерен сменить клуб, сообщает Sportowe Fakty.

Крыховяк получил предложения из Испании и Германии
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, в настоящее время у футболиста есть предложения от испанских и немецких клубов. Хавбек намерен договориться с новым клубом как можно скорее, чтобы иметь регулярную игровую практику.

Напомним, что ранее "Краснодар" приостановил действие контрактов со всеми легионерами.

В нынешнем сезоне 32-летний Крыховяк провел за "Краснодар" 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Футбол,Гжегож Крыховяк,
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