Промеса заподозрили в торговле наркотиками

По сведениям источника, следствие полагает, что Промес и его родственники купили огромную партию кокаина весом в четыре тонны. Данная партия наркотика была арестована в Бельгии в апреле 2020 года. Стоимость партии оценивается в 120 миллионов евро. Впрочем, арестовать футболиста пока не могут, так как он находится в России.