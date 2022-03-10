Кто станет новым владельцем «Челси»? 7 вариантов на замену Абрамовичу

Российский олигарх не успел продать клуб, но вряд ли команда останется без нового первого лица.
Новые санкции от Великобритании мощно ударили по активам Романа Абрамовича. Теперь он не сможет получить деньги от продажи «Челси». Изначально план был такой: до 15 марта все предложения приходили в коммерческий банк Raine Group, после чего владелец мог выбирать покупателя. Роман, по сообщениям СМИ, рассчитывал минимум на £ 3 млрд. Теперь и у российского олигарха, и у клуба серьёзные проблемы.
Тем не менее «Челси» не должен остаться без нового владельца. Клуб должны продать, пусть и без участия самого Абрамовича. А кандидаты, скорее всего, останутся прежними. Знакомим с основными претендентами на покупку.
EPSN утверждает, что от бизнесменов поступила совместная заявка. Боли – совладелец двух баскетбольных клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». И давно смотрит в сторону футбола. В 2019-м он уже делал Абрамовичу предложение на сумму £ 2,2 млрд. Но тогда российский бизнесмен отказал. Сейчас речь, скорее всего, пойдёт о немного другой сумме. Возможно, поэтому Боли выступает вместе с Виссом – миллиардером из Швейцарии, который сделал своё состояние в сфере медицины.
74-летний американский бизнесмен – правнук одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона. Неудивительно, что с детства он крутился только в самых изысканных международных кругах. А идея купить клуб в Лондоне – давняя мечта. ESPN утверждает, что Вуди отлично осведомлён о делах «Челси», так как долгое время жил в столице. Ранее он даже работал послом США в Великобритании. У Джонсона уже есть опыт управления спортивным клубом – с 2000 года он владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс».
Самый скромный претендент с точки зрения финансовых возможностей. Состояние бизнесмена из Индии оценивают примерно в € 700 млн – явно недостаточно для покупки клуба такого уровня. Однако, по данным Sportico, он не прочь поучаствовать в гонке и был близок к официальному предложению. Хотя даже «Сакраменто» (США) – не полностью его проект. Он купил его благодаря помощи нескольких инвесторов.
По данным The Athletic, Риккетс готов сделать предложение о покупке. Он давний футбольный болельщик и долгое время ищет возможность купить именитый клуб. В 2018-м уже была попытка приобрести «Милан», до этого его семье принадлежала часть акций «Дерби Каунти». В пользу Риккетса говорят хорошие отношения с банком, который занимается продажей «Челси».
Бизнесмен один из первых публично заявил о переговорах с юристами Абрамовича о покупке клуба. И даже гордо заявил, что вскоре турецкий флаг будет поднят в Лондоне. При этом не сообщается, насколько предложение Байрака могло бы быть заманчиво в финансовом плане и готов ли он будет покрывать операционные расходы клуба. Минус этого варианта – отсутствие опыта управления большими спортивными брендами.
Ник болеет за «Челси» с четырёх лет, а некоторые его строительные проекты связаны с одноимённым районом города. По сообщениям британских СМИ, Кэнди готов реконструировать стадион и прилегающую территорию. Из-за этого он может получить преимущество на фоне других. Однако всё упирается в деньги: судя по всему, он не сможет выделить достаточно личных средств для адекватного предложения. Поэтому пытается найти инвесторов, которые выйдут с предложением вместе с ним.
Многие восприняли это как шутку, но сам боец вполне серьёзно рассуждает о возможности покупки клуба. «Челси», по его мнению, лишь один из вариантов. Также он рассматривает вариант взять под контроль «Селтик» или «Манчестер Юнайтед». Но информации об официальном предложении пока не появлялось.