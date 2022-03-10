Кто станет новым владельцем «Челси»? 7 вариантов на замену Абрамовичу

Российский олигарх не успел продать клуб, но вряд ли команда останется без нового первого лица.

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Новые санкции от Великобритании мощно ударили по активам Романа Абрамовича. Теперь он не сможет получить деньги от продажи «Челси». Изначально план был такой: до 15 марта все предложения приходили в коммерческий банк Raine Group, после чего владелец мог выбирать покупателя. Роман, по сообщениям СМИ, рассчитывал минимум на £ 3 млрд. Теперь и у российского олигарха, и у клуба серьёзные проблемы.

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Тем не менее «Челси» не должен остаться без нового владельца. Клуб должны продать, пусть и без участия самого Абрамовича. А кандидаты, скорее всего, останутся прежними. Знакомим с основными претендентами на покупку.

Тед Боли (совладелец двух клубов НБА) и Хансйорг Висс (швейцарский миллиардер)

EPSN утверждает, что от бизнесменов поступила совместная заявка. Боли – совладелец двух баскетбольных клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». И давно смотрит в сторону футбола. В 2019-м он уже делал Абрамовичу предложение на сумму £ 2,2 млрд. Но тогда российский бизнесмен отказал. Сейчас речь, скорее всего, пойдёт о немного другой сумме. Возможно, поэтому Боли выступает вместе с Виссом – миллиардером из Швейцарии, который сделал своё состояние в сфере медицины.

Вуди Джонсон (владелец команды НФЛ)

74-летний американский бизнесмен – правнук одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона. Неудивительно, что с детства он крутился только в самых изысканных международных кругах. А идея купить клуб в Лондоне – давняя мечта. ESPN утверждает, что Вуди отлично осведомлён о делах «Челси», так как долгое время жил в столице. Ранее он даже работал послом США в Великобритании. У Джонсона уже есть опыт управления спортивным клубом – с 2000 года он владелец команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс».

Вивек Ранадиве (владелец «Сакраменто»)

Самый скромный претендент с точки зрения финансовых возможностей. Состояние бизнесмена из Индии оценивают примерно в € 700 млн – явно недостаточно для покупки клуба такого уровня. Однако, по данным Sportico, он не прочь поучаствовать в гонке и был близок к официальному предложению. Хотя даже «Сакраменто» (США) – не полностью его проект. Он купил его благодаря помощи нескольких инвесторов.

Том Риккетс (владелец «Чикаго»)

По данным The Athletic, Риккетс готов сделать предложение о покупке. Он давний футбольный болельщик и долгое время ищет возможность купить именитый клуб. В 2018-м уже была попытка приобрести «Милан», до этого его семье принадлежала часть акций «Дерби Каунти». В пользу Риккетса говорят хорошие отношения с банком, который занимается продажей «Челси».

Мухсин Байрак (председатель совета директоров турецкой строительной компании)

Бизнесмен один из первых публично заявил о переговорах с юристами Абрамовича о покупке клуба. И даже гордо заявил, что вскоре турецкий флаг будет поднят в Лондоне. При этом не сообщается, насколько предложение Байрака могло бы быть заманчиво в финансовом плане и готов ли он будет покрывать операционные расходы клуба. Минус этого варианта – отсутствие опыта управления большими спортивными брендами.

Ник Кэнди (британский бизнесмен)

Ник болеет за «Челси» с четырёх лет, а некоторые его строительные проекты связаны с одноимённым районом города. По сообщениям британских СМИ, Кэнди готов реконструировать стадион и прилегающую территорию. Из-за этого он может получить преимущество на фоне других. Однако всё упирается в деньги: судя по всему, он не сможет выделить достаточно личных средств для адекватного предложения. Поэтому пытается найти инвесторов, которые выйдут с предложением вместе с ним.

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