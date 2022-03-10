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45 минут назад

Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Месси и Неймара

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Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен подверг жесткой критике нападающих французского клуба Лионеля Месси и Неймара после вылета команды из Лиги чемпионов.

Легенда ПСЖ жестко раскритиковал Месси и Неймара
Фото: InstagramInstagram

"Месси и Неймар - два наемника. Мне жаль так говорить про Лео, но дело обстоит именно так. Он ходит по полю пешком. Говорят, что он участвовал в прессинге. Вы что смеетесь? Он сделал рывок на 10 метров. Второй и вовсе терял все мячи. Я называю его "второй", так как мне неприятно произносить его имя. За все время в ПСЖ он провел менее половины матчей. Месси и Неймар, остановитесь! Проблема ПСЖ в них, - приводит слова Ротена RMC Sport.

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