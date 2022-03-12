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1 час назад

"Динамо" впервые за восемь лет обыграло "Арсенал" в гостевом матче РПЛ

ТАССТАССиещё 12

Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде со счетом 4:1 обыграл тульский "Арсенал" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Динамо" впервые за 8 лет обыграло "Арсенал" в гостевом матче РПЛ
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей голами отметились Федор Смолов (14-я минута), Арсен Захарян (46), Даниил Фомин (76, с пенальти), Константин Тюкавин (90+3). У "Арсенала" отличился Эванс Кангва (31). На 20-й минуте встречи игрок "Арсенала" Кингс Кангва забил гол, но он был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

"Динамо" впервые с 2014 года победило в Туле, тогда матч закончился со счетом 2:1 в пользу москвичей.

Главный арбитр встречи Ян Бобровский дебютировал в РПЛ, до этого он обслуживал матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Кубка России. В этом матче арбитр показал четыре желтые карточки футболистам "Арсенала" и одну - игроку "Динамо". Также в конце первого тайма Бобровский удалил помощника главного тренера "Арсенала" Анри Хагуша.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 21 матче. "Арсенал" располагается на 12-й позиции, на счету команды 20 очков после 21 игры. В следующем матче "Динамо" примет "Ростов", встреча пройдет 20 марта. "Арсенал" днем ранее сыграет на выезде против петербургского "Зенита".

Футбол,РПЛ,Константин Тюкавин,Арсен Захарян,Ян Бобровский,Федор Смолов,Анри Хагуш,Даниил Фомин,Динамо,Зенит,
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