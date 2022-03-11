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1 час назад

Абрамовичу дали 81 день на продажу «Челси»

Мария Иванова

Миллиардеру Роману Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы договориться о продаже «Челси» без получения какой-либо прибыли. Об этом сообщает Sky Sports.

Абрамовичу дали 81 день на продажу «Челси»
Фото: ReutersReuters

По данным портала, Абрамович должен продать клуб до того, как 31 мая истечет «лицензия», позволяющая «Челси» играть до конца сезона. В противном случае существование клуба окажется под угрозой.

Бизнесмен владеет «Челси» с 2003 года. В конце февраля он объявил, что передает управление клубом попечителям благотворительного фонда.

В начале марта Абрамович выставил «Челси» на продажу. Он пообещал перевести все вырученные средства благотворительному фонду для помощи пострадавшим на Украине.

10 марта Великобритания ввела персональные санкции против Абрамовича и еще нескольких российских бизнесменов на фоне украинского кризиса. Речь, в частности, идет о заморозке их активов в стране.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Абрамович все еще сможет продать «Челси», несмотря на санкции. Для этого британское правительство должно выдать ему специальную лицензию.

Министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис заявила, что санкции были направлены на «лишение Абрамовича возможности получить выгоду от продажи клуба».

В 2021 году Forbes оценивал стоимость «Челси» в 3,2 миллиарда долларов. Клуб находился на седьмом месте в списке самых дорогих футбольных клубов мира. СМИ писали, что Абрамович рассчитывали продать «Челси» за четыре миллиарда.

Футбол,Борис Джонсон,
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