«Рубин» приостановил контракты с двумя иностранными игроками

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке контрактов с двумя иностранными игроками. Об этом сообщается на сайте команды.

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Команда временно прекратила действие соглашений с 23-летним датчанином Андерсом Дрейером и 22-летним черногорцем Сеадом Хакшабановичем до лета 2022 года. Контракты футболистов, перешедших в российский клуб в 2021 году, рассчитаны на пять лет.

Дрейер провел за казанцев 14 матчей и забил восемь голов. Хакшабанович выступил в 23 играх, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.