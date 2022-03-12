"Зенит" обратится в CAS из-за ситуации с Тимощуком

Петербургский "Зенит" намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за того, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила тренера клуба Анатолия Тимощука тренерской лицензии и титулов, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу команды.

"Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера ФК "Зенит" готов отстаивать в CAS", - сказали в "Зените".

Данная ситуация возникла из-за того, что Тимощук не cделал ни одного публичного заявления наcчет cитуации на Украине и не приоcтановил cвое cотрудничеcтво c петербургcким "Зенитом". Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. В течение 2007-2009 и 2013-2015 годов футболист выступал за российский ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.