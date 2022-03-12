Доннарумма о вылете "ПСЖ" из Лиги чемпионов: это стало ударом

Вратарь французского "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о вылете команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
"Вылет из Лиги чемпионов стал серьёзным ударом. Последние два дня были нелегкими. Именно после таких трудных моментов мы становимся сильнее. Теперь нужно думать о настоящем", - написал голкипер в Instagram.
По сумме двух матчей парижане уступили в 1/8 финала мадридскому "Реалу". Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу парижан, в ответной игре сильнее оказались испанцы — 3:1. По сумме двух встреч в четвертьфинал пробился "Реал". Лига чемпионов.
1/8 финала. Второй матч
"Реал" — "ПСЖ" — 3:1Голы: 0:1 — Мбаппе (39),
1:1 — Бензема (61), 2:1 — Бензема (76),
3:1 — Бензема (78).
Ранее сообщалось, что аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не смог поразить ворота мадридского "Реала" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.