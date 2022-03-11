Салах отказался продлевать контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался продлевать контракт с английским футбольным клубом на предложенных условиях.
29-летнего форварда сборной Египта не устроило предложение клуба по новому контракту, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
При этом, уточняется, что Салах желал бы продолжить карьеру в мерсисайдской команде.
Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до конца сезона-2022/23.
Салах в сезоне-2021/22 в 34 матчах забил 27 мячей и отдал десять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость египетского нападающего в €100 млн.
Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» и испанский «Реал» ведут переговоры с защитником английского клуба «Челси» Антонио Рюдигером.