Салах отказался продлевать контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался продлевать контракт с английским футбольным клубом на предложенных условиях.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

29-летнего форварда сборной Египта не устроило предложение клуба по новому контракту, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

При этом, уточняется, что Салах желал бы продолжить карьеру в мерсисайдской команде.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до конца сезона-2022/23.

Салах в сезоне-2021/22 в 34 матчах забил 27 мячей и отдал десять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость египетского нападающего в €100 млн.