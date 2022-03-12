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1 час назад

Месси может летом покинуть "ПСЖ"

Газета.RuГазета.Ru

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси может покинуть клуб после текущего сезона, передает Tuttomercatoweb. Отмечается, что Месси не чувствует себя счастливым в Париже, а положение звездных игроков в команде подверглось сомнению после вылета парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского "Реала".

Месси может летом покинуть "ПСЖ"
Фото: ReutersReuters

В противостоянии со "сливочными" Месси не смог отметиться результативными действиями. Последний раз аргентинец не смог забить на этой стадии плей-офф турнира в 2007 году. 10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

Ранее экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями об уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен".

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