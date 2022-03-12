Месси может летом покинуть "ПСЖ"

Форвард французского "ПСЖ" Лионель Месси может покинуть клуб после текущего сезона, передает Tuttomercatoweb. Отмечается, что Месси не чувствует себя счастливым в Париже, а положение звездных игроков в команде подверглось сомнению после вылета парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от мадридского "Реала".

Фото: Reuters Reuters

В противостоянии со "сливочными" Месси не смог отметиться результативными действиями. Последний раз аргентинец не смог забить на этой стадии плей-офф турнира в 2007 году. 10 августа 2021 года "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси.

В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за "Барселону", в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

Ранее экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри поделился мыслями об уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен".