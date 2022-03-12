Депутат Государственной думы России Николай Валуев поделился мнением об уходе легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "РБ Спорт".
"Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля. Наемники никогда не будут своими. Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола", - сказал Валуев.
Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Они могут оформить трансфер в другую команду до 7 апреля.
Решение вызвано ситуацией на Украине. РПЛ уже покинули несколько легионеров и тренеров команд. Это главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль, наставник "Краснодара" Даниэль Фарке, а также все восемь легионеров клуба (Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба, Виктор Классон), ассистент главного тренера "Динамо" Андрей Воронин.
Ранее бразильский легионер "Краснодара" Вандерсон ушел в аренду в бразильский "Интернасьонал".