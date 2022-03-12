"Пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля. Наемники никогда не будут своими. Можно вложить бешеные деньги на легионеров в развитие детско-юношеского футбола", - сказал Валуев.

Напомним, что 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время футболисты могут играть за любые зарубежные клубы. Они могут оформить трансфер в другую команду до 7 апреля.