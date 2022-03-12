Бакаев рассказал, что может помешать "Спартаку" обыграть "Краснодар"

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает пресс-служба красно-белых.
"Игра будет тяжелая. В такой команде, как "Краснодар", не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, то мы поплатимся за это. "Краснодар" умеет играть в футбол", - сказал Бакаев.
Встреча состоится 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице "Спартак" располагается на девятом месте, набрав 26 очков. "Краснодар" занимает пятое место, имея в активе 32 балла.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении полузащитника "Спартака" Квинси Промеса будет переквалифицировано, игроку предъявят обвинения в преднамеренном покушении на убийство.
"Мой клиент доволен этим. Такое решение могла принять только прокуратура. Теперь дело будет рассматриваться без задержек. Я думаю, что шансы на успех – на вынесение обвинительного приговора – высоки", - сказал адвокат игрока Иегуде Мошкович.