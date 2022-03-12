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1 час назад

Бакаев рассказал, что может помешать "Спартаку" обыграть "Краснодар"

Газета.RuГазета.Ru

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", передает пресс-служба красно-белых.

Бакаев рассказал, что может помешать "Спартаку" обыграть "Краснодар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Игра будет тяжелая. В такой команде, как "Краснодар", не может быть слабых игроков. Если будет недооценка, то мы поплатимся за это. "Краснодар" умеет играть в футбол", - сказал Бакаев.

Встреча состоится 13 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице "Спартак" располагается на девятом месте, набрав 26 очков. "Краснодар" занимает пятое место, имея в активе 32 балла.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении полузащитника "Спартака" Квинси Промеса будет переквалифицировано, игроку предъявят обвинения в преднамеренном покушении на убийство.

"Мой клиент доволен этим. Такое решение могла принять только прокуратура. Теперь дело будет рассматриваться без задержек. Я думаю, что шансы на успех – на вынесение обвинительного приговора – высоки", - сказал адвокат игрока Иегуде Мошкович.

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