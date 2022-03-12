Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Колумбийский хавбек «Зенита» назвал единственный минус жизни в России

Елена Прошина

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что не смог привыкнуть к климату в России и это стало его единственной проблемой в новой стране.

Колумбийский хавбек «Зенита» назвал единственный минус жизни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию «Спорт день за днём» футболист признался, что от холода ему тяжело получать удовольствие от всего, что не касается работы.

«Признаюсь, что климат — единственная вещь в России, к чему я не адаптировался. Я — из страны, где 365 дней в году светит солнце», - рассказал спортсмен.

Колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок. Контракт Барриоса истекает летом 2023 года.

Абрамович объявил о продаже «Челси»

Ранее бывший футболист московского ЦСКА предложил «Газпрому» распределить финансовую поддержку между всеми клубами РПЛ, чтобы поддержать российский футбол в условиях экономических и политических санкций.

Футбол,Вильмар Барриос,Газпром,Зенит,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители