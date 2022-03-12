Колумбийский хавбек «Зенита» назвал единственный минус жизни в России

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что не смог привыкнуть к климату в России и это стало его единственной проблемой в новой стране.

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В интервью изданию «Спорт день за днём» футболист признался, что от холода ему тяжело получать удовольствие от всего, что не касается работы.

«Признаюсь, что климат — единственная вещь в России, к чему я не адаптировался. Я — из страны, где 365 дней в году светит солнце», - рассказал спортсмен.

Колумбиец перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В составе петербуржцев он стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок. Контракт Барриоса истекает летом 2023 года.