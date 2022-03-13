Роналду установил новый рекорд АПЛ

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче с "Тоттенхэмом" в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча закончилась победой "красных дьяволов" со счетом 3:2. Для 37-летнего нападающего этот хет-трик стал вторым в чемпионате Англии.

Фото: Reuters Reuters

Первый раз он отметился тремя забитыми мячами в январе 2008 года в матче против "Ньюкасла". С тех прошло четырнадцать лет и пятьдесят девять дней, это самый продолжительный период между двумя хет-триками в истории АПЛ. Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года.

До этого португалец выступал за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". В нынешнем сезоне чемпионата Англии форвард принял участие в 24 встречах, в которых забил 12 мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Роналду забил шесть мячей в шести играх. После 29-ти туров "Манчестер Юнайтед" располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду побил мировой рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана по количеству забитых мячей.