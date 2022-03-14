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33 минуты назад

«В поражении «Спартака» виноват Ваноли. Что ему в голову ударило?»

Спорт уик-эндСпорт уик-эндиещё 2

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московского клуба от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

Экс-вратарь «Спартака» назвал виновника поражения клуба в матче с «Краснодаром»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сегодняшнем поражении «Спартака» виноват Ваноли. Вот зачем за 20 минут до конца матча он вдруг захотел поменять активных игроков? Бакаев полтора тайма тянул всю команду. Что Ваноли в голову ударило? Я не могу понять. Сегодня он обязан взять всю вину на себя.

Сразу видно, что у Ваноли нет большого опыта классного футбола. Он считает, что за счет замен может создавать преимущество. Только это неправильно! Не вижу никакой логики в его действиях. Не понимаю, какая схема игры. Он еще не может определиться, кто должен сыграть в основном составе и кто у него вообще есть в клубе. Слишком короткий период времени прошел. Ваноли еще просто не знает, кто на что способен. Это очень плохо.

Несмотря на счет, игра была равной. Единственным отличием между командами было то, что «Краснодар» играл без ведущих легионеров, а «Спартак» — с легионерами. В связи с этим вновь встает вопрос: а нужны ли тогда вообще эти легионеры в российском футболе?

«Спартак» играет слаженно только полтора тайма. Голевых моментов мы почти не видим. Если бы они играли на своем уровне до конца, то забили бы гораздо больше тех двух мячей, которые, кстати, абсолютно справедливо не засчитали. А с такой игрой о победе и думать было трудно», — сказал Кавазашвили.

Футбол,Анзор Кавазашвили,Спартак,
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