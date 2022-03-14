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1 час назад

Моуринью: «Игроки устали, но результата добились»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В матче двадцать девятого тура чемпионата Италии «Рома» сыграла на выезде в Удине и с трудом ушла от поражения, сравняв счет незадолго до конца матча. Наставник римского клуба, португальский специалист Жозе Моуринью, напомнил - с «Удинезе» всегда сложно на выезде.

Моуринью: «Игроки устали, но результата добились»
Фото: EPAEPA

- Я знал, что с «Удинезе» будет непросто, и уже после двух минут матча понял, что был прав. Мы смогли завладеть инициативой только после замен, которые внесли больше энергии в нашу игру. Игроки выглядели усталыми, но в итоге добились результата, а после гола Пеллегрини я даже пожалел, что матч не продлится еще несколько минут, - заявил Моуринью, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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