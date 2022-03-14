Моуринью: «Игроки устали, но результата добились»

- Я знал, что с «Удинезе» будет непросто, и уже после двух минут матча понял, что был прав. Мы смогли завладеть инициативой только после замен, которые внесли больше энергии в нашу игру. Игроки выглядели усталыми, но в итоге добились результата, а после гола Пеллегрини я даже пожалел, что матч не продлится еще несколько минут, - заявил Моуринью, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.