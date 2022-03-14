"Спартак" проиграл "Краснодару" в матче с двумя отмененными голами

Московский футбольный клуб "Спартак" дома потерпел поражение от "Краснодара" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Открытие Банк Арене", которую посетили 4 969 зрителей, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Фото: ТАСС ТАСС

Лучшим игроком матча стал армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян, на счету которого дубль в ворота "Спартака". В первом тайме он отличился со штрафного, пробив под подпрыгнувшей "стенкой" (5-я минута), а во втором реализовал пенальти (86). Красно-белые ответили на это точным ударом с одиннадцатиметровой отметки в исполнении нидерландского игрока группы атаки Квинси Промеса (38).

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Счет матча мог быть диаметрально противоположным и "Спартак" мог одержать третью подряд победу под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли, если бы не вмешательство системы видеоассистента рефери (VAR), за которую отвечали судьи Владимир Москалев и Валерий Данченко. На 13-й и 58-й минутах игры видеоассистенты отменили голы атакующего полузащитника и нападающего "Спартака" Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона. В первом случае был зафиксирован офсайд у ямайского форварда, отдавшего не засчитанную результативную передачу на хавбека, а во втором - перед ударом в створ он подыграл себе рукой. В итоге красно-белые потерпели второе подряд домашнее поражение в РПЛ.

Для Промеса гол в ворота "Краснодара" стал 68-м за "Спартак" в чемпионатах России. По этому показателю он догнал Андрея Тихонова и делит с ним третье место. Лучшим бомбардиром красно-белых в чемпионатах России является Егор Титов (86), на втором месте располагается Роман Павлюченко (69).

"Краснодар" после победы над "Спартаком" продолжает занимать пятое место в турнирной таблице, в его активе 35 очков после 20 игр. Отставание от идущего четвертым "Сочи" - три очка, четыре - от располагающегося на третьей строчке ЦСКА, семь - от занимающего вторую позицию московского "Динамо", 10 - от лидера РПЛ петербургского "Зенита". Игра 19-го тура между краснодарцами и "Локомотивом" должна была состояться 27 февраля, но была перенесена на неопределенный срок из-за временной приостановки работы аэропорта в Краснодаре. В 22-м туре одноименный клуб 20 марта на выезде сыграет с "Уфой".

"Спартак" после поражения продолжил занимать девятое место в турнирной таблице РПЛ (26 очков). Отрыв красно-белых от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, отставание от призовой тройки равно 13 очкам, от лидера РПЛ "Зенита" - 19 очков. В 22-м туре москвичи 19 марта на выезде сыграют с "Нижним Новгородом".

Самоотдача "Краснодара" на фоне ситуации с легионерами

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли после поражения заявил, что со стороны его команды не было недооценки соперника. "Мы должны были контролировать игру и иметь психологию победителей, - сказал итальянский тренер. - Многое решают детали, которые определяют результат. Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести эту психологию победителей, и это должно занять какое-то время - один-два месяца".

"Нужно отдать должное "Краснодару". Перед игрой у нас были опасения - и они оправдались. Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали VAR, но мы не должны искать отговорок. Мы пока еще не команда - нельзя проводить один матч хорошо, а потом - так себе. Нам еще предстоит стать полноценной командой, нужно над этим работать", - заявил Ваноли.

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Александр Сторожук на послематчевой пресс-конференции назвал "Спартак" крепким соперником, а игру против красно-белых - очень трудной. "Мы показали хорошую самоотдачу. У нас сегодня была команда и на поле, и на скамейке; все работали как единое целое. Если продолжим в том же духе, это придаст уверенности", - отметил он.

Специалист не стал детально комментировать работу судей, признав, что спорные моменты были обоюдными. Он также отметил, что ситуация с легионерами сплотила команду. В начале марта "Краснодар" приостановил действие контрактов с восемью иностранными футболистами, позднее было объявлено о расторжении контрактов со шведом Виктором Классоном и французом Реми Кабелла. Против "Спартака" краснодарцы играли без игроков из дальнего зарубежья; в стартовом составе помимо девяти россиян были только два иностранца - белорусский защитник Александр Мартынович и армянский полузащитник Эдуард Сперцян.

"Ребята сами все понимают, за что мы им очень сильно благодарны. Они сами об этом говорят, это очень приятно. Сейчас говорить о легионерах неуместно, лучше стоит говорить о ребятах на поле. Они достойно сражались", - подчеркнул Сторожук.

"Вопросы к VAR и ужасное судейство"

После завершения матча спортивный директор "Спартака" Лука Каттани заявил, что решения, принятые арбитром Евгением Кукуляком после использования VAR, вызвали у него недовольство. "Поздравления "Краснодару", могу сказать о сопернике только хорошее - они победили. Могу сказать хорошее и про нашу команду, но кому сегодня не могу сделать комплимент - это VAR. Всякий раз, когда спорный момент касается "Спартака", глубокий анализ, собирается целый консилиум", - сказал он.

"Сейчас я очень зол! "Спартак" должен обыгрывать команду, которая так ослаблена из-за отъезда легионеров, как "Краснодар". Сегодня мы были близки к этому", - добавил Каттани.

Также в адрес судей высказался защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия.

"Хоть я и не люблю комментировать судейство, оно сегодня было ужасным, - сказал журналистам игрок обороны красно-белых. - Сегодня судье было без разницы, были какие-то двойные стандарты. Тем, кто работает на VAR, виднее, я был на поле, а не там, где смотрят VAR, еще не смотрел повторы, конечно, в раздевалке ярость из-за того, что проиграли".

"Проблема в том, что не забили, не реализовали свои моменты, никакой недооценки соперника не было", - добавил Джикия.

Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, один из отмененных голов в ворота "Краснодара" стоило засчитать.

"Забили два мяча, которые отменили. На мой взгляд, один из голов был чистым, - сказал он. - Моя работа не критиковать судей. Надо было забивать чистые мячи, у нас это не получилось".

"Пока у "Спартака" нет стабильности, но мы - команда, надеюсь, что победим в следующем матче, - продолжил Хлусевич. - Для нас сейчас любой турнир важен, будь то чемпионат или кубок, надо добиваться максимальных целей".

Упущенная победа "Зенита" и травма вратаря "Сочи"

В другом матче дня лидер чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1. На гол защитника гостей Данила Кругового (86) хозяева поля ответили точным ударом игрока обороны Матео Барача (90+2). В добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник петербургской команды Вендел.

Клубы из Санкт-Петербурга и Самары впервые с сентября 2012 года сыграли вничью в чемпионате России - тогда встреча завершилась со счетом 2:2. Беспроигрышная серия "Зенита" в этом розыгрыше РПЛ насчитывает 10 матчей (шесть побед и четыре ничьи); в последний раз команда из Санкт-Петербурга терпела поражение в национальном первенстве 16 октября прошлого года, когда в гостях уступила тульскому "Арсеналу" (1:2). Потеряв очки в Самаре, "Зенит" позволил сократить отставание идущему вторым "Динамо"; теперь команды из Санкт-Петербурга и Москвы разделяют три очка. В 22-м туре сине-бело-голубые дома 19 марта сыграют с "Арсеналом", самарцы на следующий день в гостях встретятся с "Сочи".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал заслуженным результатом ничью с "Крыльями Советов".

"Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы пропускать в дополнительное время, это обидно, - сказал наставник сине-бело-голубых, слова которого приводит пресс-служба клуба. - Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме. И концовку прошлой игры с "Уфой", последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату".

После игры главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин заявил, что его команда может занести себе в зачет матч против "Зенита".

"Иногда всем командам надо немного потерпеть и нашим креативным футболистам надо понимать, что футбол состоит не только из атаки - он должен быть сбалансирован, - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба самарцев. - Считаю, что нормальный матч с нашей стороны. Да, мы могли и проиграть, но у нас были возможности быстрых атак, однако не все получилось".

Занимавший перед 21-м туром третье место "Сочи" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (0:0) и позволил обойти себя московскому ЦСКА, который днем ранее в гостях обыграл "Локомотив" (2:1). Отставание южан от армейцев составляет одно очко. На 63-й минуте встречи полузащитник сочинцев Арутр Юсупов не реализовал пенальти - удар отбил вратарь Илья Лантратов. В добавленное ко второму тайму время голкипер гостей Денис Адамов неудачно приземлился на газон и покинул поле на носилках, в ночь на понедельник пресс-служба клуба сообщила о том, что он сможет вернуться в Сочи в понедельник, а обследование не выявило у него серьезных повреждений.