Хунтелар вернется в «Аякс»

Контракт Хунтелара будет рассчитан до лета 2024 года. Он подпишет его после прохождения тренерских курсов.

Хунтелар играл за «Аякс» с 2006 по 2009 годы, а после с 2017 по 2021 годы. Всего в 257 играх он 158 раз поражал ворота соперников, отдав за это время 43 голевые передачи.