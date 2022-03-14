Черчесов: «Я всегда хочу большего»

- Начать работу с командой по ходу сезона - это не очень простая задача, но удалось обрести некоторую стабильность и производительность для решения задач. К тому же, в начале у нас отсутствовали до десяти игроков из-за коронавируса и Кубка Африки. Несмотря на это, удалось хорошо поработать, однако я всегда хочу большего, - заявил Черчесов, слова которого цитирует официальный сайт клуба.