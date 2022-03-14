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58 минут назад

Черчесов: «Я всегда хочу большего»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Станислав Черчесов рассказал о своих первых месяцах работы в «Ференцвароше» - что-то вроде первых ста дней нового правительства, если проводить аналогию с политической тематикой. Черчесов стал тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года - в сущности, в конце марта исполнятся как раз пресловутые сто дней с того момента.

Черчесов: «Я всегда хочу большего»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Начать работу с командой по ходу сезона - это не очень простая задача, но удалось обрести некоторую стабильность и производительность для решения задач. К тому же, в начале у нас отсутствовали до десяти игроков из-за коронавируса и Кубка Африки. Несмотря на это, удалось хорошо поработать, однако я всегда хочу большего, - заявил Черчесов, слова которого цитирует официальный сайт клуба.

Футбол,Станислав Черчесов,
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