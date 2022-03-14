Экс-владелец «Челси» оценил санкции против Абрамовича

Экс-владелец футбольного клуба «Челси» Кен Бейтс прокомментировал санкции, которые британские власти наложили на нынешнего владельца команды Романа Абрамовича. Как сообщает «Чемпионат.com», ситуация вредит обычным болельщикам, которые теперь не могут купить билет на матчи любимого клуба.
«Как обычно, страдают обычные люди. Сотрудники «Челси» наверняка уже переживают о своём будущем. Что их ждёт? Поможет ли им кто-то? Болельщики не могут купить билет на матчи любимого клуба. Какое отношение все эти люди имеют к тому, что происходит на Украине? Это вредит обычным английским гражданам. Для России предпринятые меры вообще не имеют никакого значения. Это делает наше правительство посмешищем для всего мира», — сказал Бейтс.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины владельцу «Челси» Абрамовичу пришлось принять решение о продаже клуба из-за наложенных на него санкций.
10 марта стало известно, что Великобритания внесла российского олигарха в санкционный список — активы предпринимателя в стране заморожены. Позднее руководство Английской премьер-лиги отстранило Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси». Клубу также запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.