Экс-владелец «Челси» оценил санкции против Абрамовича

«Как обычно, страдают обычные люди. Сотрудники «Челси» наверняка уже переживают о своём будущем. Что их ждёт? Поможет ли им кто-то? Болельщики не могут купить билет на матчи любимого клуба. Какое отношение все эти люди имеют к тому, что происходит на Украине? Это вредит обычным английским гражданам. Для России предпринятые меры вообще не имеют никакого значения. Это делает наше правительство посмешищем для всего мира», — сказал Бейтс.