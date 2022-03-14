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43 минуты назад

«Барселона» рассматривает Салаха в качестве альтернативы Холанду — СМИ

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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает As.

«Барселона» заинтересовалась Салахом
Фото: ReutersReuters

По информации издания, в услугах египтянина заинтересована «Барселона». Однако, отмечается, что трансфер Салаха может состояться, если каталонской команде не удастся договориться о переходе форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Несмотря на то что Салах не является чистым форвардом, главный тренер «Барселоны» Хави ценит египтянина за его универсальность и считает, что 29-летний форвард сможет еще на протяжении трех-четырех лет играть на высоком уровне.

Кроме того, трансфер Салаха обойдется каталонцам дешевле, чем переход Холанда.

Ранее сообщалось, что египтянин не может договориться с ливерпульцами о продлении контракта, который, по данным портала Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2023 года.

Салах в нынешнем сезоне принял участие в 35 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 голевых передач.

Футбол,Мохамед Салах,
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