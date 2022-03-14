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1 час назад

Тренер киевского «Динамо» осудил отстранение россиян

Елена Прошина

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Как сообщает «Газета.ru», футбольный наставник уверен, что спортсмены должны принимать участие в соревнованиях «независимо от страны их происхождения».

Тренер киевского «Динамо» осудил отстранение россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Не считаю, что российских спортсменов следовало отстранять. Они должны соревноваться», — заявил Луческу.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В результате российские сборные отстранили от участия в международных турнирах, а Россия лишилась права на проведение различных чемпионатов.

Ограничения коснулись паралимпийской сборной страны, которой пришлось пропустить ОИ-2022 года в Пекине, лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, гонщиков «Формулы 1» и многих других.

Футбол,Мирча Луческу,Динамо,
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