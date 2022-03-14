Тренер киевского «Динамо» осудил отстранение россиян

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Как сообщает « Газета.ru », футбольный наставник уверен, что спортсмены должны принимать участие в соревнованиях «независимо от страны их происхождения».

«Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Не считаю, что российских спортсменов следовало отстранять. Они должны соревноваться», — заявил Луческу.

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В результате российские сборные отстранили от участия в международных турнирах, а Россия лишилась права на проведение различных чемпионатов.