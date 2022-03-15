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1 час назад

«Барселона» заинтересована в услугах Рафиньи

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 2

Каталонская «Барселона» заинтересована в услугах талантливого полузащитника «Лидса» - бразильца Рафиньи, делами которого заправляет бывший игрок «блауграны», португалец Деко.

«Барселона» заинтересована в услугах Рафиньи
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Рафинья не рад уходу Марсело Бьелса из «Лидса», и подыскивает себе клуб, который отвечает его представлениям о футболе. О возможности трансфера в «Барселону» сообщает итальянский репортер Фабрицио Романо.

Впрочем, «Барса» пока что не спешит - дело в том, что если «Лидс» вылетит, то цена на Рафинью может снизиться с 40 миллионов евро до тридцати. В этом сезоне на счету Рафиньи уже девять забитых мячей в английской Премьер-лиге.

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