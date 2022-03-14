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27 минут назад

Неймар может покинуть «ПСЖ»

Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Руиещё 1

Нападающий «ПСЖ» Неймар склоняется к уходу из команды, об этом сообщило испанское издание AS.

Неймар может покинуть «ПСЖ»
Фото: ReutersReuters

По информации источника, к такому решению футболист пришел после матча против «Бордо» (3:0) во время которого болельщики освистывали его и выкрикивали ругательства.

Помимо всего прочего, «ПСЖ» не станет удерживать игрока, если получит интересное предложение. Однако, зарплата 30-летнего бразильца отпугивает потенциальных покупателей.

Окружение футболиста уверяет, что покидать Париж футболист не намерен. Пока подобных сигналов от игрока не поступало.

Футбол,
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