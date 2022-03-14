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41 минуту назад

В покупке «Челси» заинтересованы около двухсот инвесторов — СМИ

Матч ТВМатч ТВ

Более двухсот человек интересуются покупкой «Челси», сообщает Daily Mail.

В покупке «Челси» заинтересованы около двухсот инвесторов
Фото: ReutersReuters

Заинтересованным лицам нужно до 18 марта предоставить отчет обо всех инвесторах. Тем, кто собирается сделать конкретное предложение, также необходимо описать свои действия и цели во время возможного управления клубом. Всем участником предоставлены детали, по которым они должны составить предложения о развитии клуба. Им необходимо предоставить письмо, подтверждающее наличие денежных средств, полный список консультантов, бизнес-план и сроки выполнения, сопровождающие их предложения.

Покупателям также сообщается, что решающее значение будет иметь предложение наличными и возможность заплатить самую высокую цену. Несмотря на это, на окончательный выбор также будет влиять способность сохранить работу на всех уровнях в клубе и выполнить свои существующие финансовые обязательства.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что выставляет «Челси» на продажу. Позже правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича из-за ситуации на Украине, а английская премьер-лига отстранила его от управления клубом. По информации СМИ, «Челси» может быть разорен, если россиянин не продаст клуб до 31 мая.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. За прошедшие с тех пор 19 лет «Челси» пять раз стал чемпионом Англии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также стал победителем клубного чемпионата мира. Источник:Daily Mail

Футбол,Роман Абрамович,
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