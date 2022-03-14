В покупке «Челси» заинтересованы около двухсот инвесторов

Более двухсот человек интересуются покупкой «Челси», сообщает Daily Mail.
Заинтересованным лицам нужно до 18 марта предоставить отчет обо всех инвесторах. Тем, кто собирается сделать конкретное предложение, также необходимо описать свои действия и цели во время возможного управления клубом. Всем участником предоставлены детали, по которым они должны составить предложения о развитии клуба. Им необходимо предоставить письмо, подтверждающее наличие денежных средств, полный список консультантов, бизнес-план и сроки выполнения, сопровождающие их предложения.
Покупателям также сообщается, что решающее значение будет иметь предложение наличными и возможность заплатить самую высокую цену. Несмотря на это, на окончательный выбор также будет влиять способность сохранить работу на всех уровнях в клубе и выполнить свои существующие финансовые обязательства.
Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что выставляет «Челси» на продажу. Позже правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича из-за ситуации на Украине, а английская премьер-лига отстранила его от управления клубом. По информации СМИ, «Челси» может быть разорен, если россиянин не продаст клуб до 31 мая.
Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. За прошедшие с тех пор 19 лет «Челси» пять раз стал чемпионом Англии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также стал победителем клубного чемпионата мира. Источник:Daily Mail