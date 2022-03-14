В покупке «Челси» заинтересованы около двухсот инвесторов

Более двухсот человек интересуются покупкой «Челси», сообщает Daily Mail.

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Заинтересованным лицам нужно до 18 марта предоставить отчет обо всех инвесторах. Тем, кто собирается сделать конкретное предложение, также необходимо описать свои действия и цели во время возможного управления клубом. Всем участником предоставлены детали, по которым они должны составить предложения о развитии клуба. Им необходимо предоставить письмо, подтверждающее наличие денежных средств, полный список консультантов, бизнес-план и сроки выполнения, сопровождающие их предложения.

Покупателям также сообщается, что решающее значение будет иметь предложение наличными и возможность заплатить самую высокую цену. Несмотря на это, на окончательный выбор также будет влиять способность сохранить работу на всех уровнях в клубе и выполнить свои существующие финансовые обязательства.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что выставляет «Челси» на продажу. Позже правительство Великобритании ввело санкции против Абрамовича из-за ситуации на Украине, а английская премьер-лига отстранила его от управления клубом. По информации СМИ, «Челси» может быть разорен, если россиянин не продаст клуб до 31 мая.