Помощник Карпина намекнул на возвращение Дзюбы в сборную России

На вопрос ведущего о том, стоит ли ждать сенсаций в новом составе сборной России, он ответил, что не станет ничего говорить до официального оглашения игроков. При этом на прямой вопрос о вызове Дзюбы Писарев заявил, что «это не сенсация, поскольку в национальную команду приглашают тех, кто показывает хороший уровень игры».