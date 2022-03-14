Помощник Карпина намекнул на возвращение Дзюбы в сборную России

Помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев в прямом эфире телеканала «Матч-Премьер» намекнул на возвращение нападающего Артема Дзюбы в команду. Слова Писарева приводит «Свободная пресса».
На вопрос ведущего о том, стоит ли ждать сенсаций в новом составе сборной России, он ответил, что не станет ничего говорить до официального оглашения игроков. При этом на прямой вопрос о вызове Дзюбы Писарев заявил, что «это не сенсация, поскольку в национальную команду приглашают тех, кто показывает хороший уровень игры».
Ранее сообщалось, что Карпин продолжит работу в сборной России, его контракт продлили до конца 2022 года.