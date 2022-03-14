Экс-форвард ПСЖ лишился ноги

Ранее сообщалось, что болельщики «Пари Сен-Жермен» освистали нападающих Неймара и Лионеля Месси в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо». Каждый раз, когда нападающие получали мяч, фанаты освистывали их. Также болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Неймара Месси. СМИ писали, что руководство ПСЖ не будет удерживать Неймара, если получит интересное предложение о его покупке. Месси, в свою очередь, может вернуться в «Барселону». Инсайдеры сообщали, что отец футболиста уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос перехода.