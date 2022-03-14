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30 минут назад

Экс-форвард ПСЖ лишился ноги

Вероника Полынина

Бывшему форварду «Пари Сен-Жермен» Бруно Родригесу ампутировали ногу, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-релиз профсоюза французских профессиональных футболистов.

Экс-форвард ПСЖ лишился ноги
Фото: InstagramInstagram

Отмечается, что 49-летнему футболисту пришлось лишиться ноги «из-за непрекращающихся страданий».

Бруно Родригес выступал за ПСЖ в 2000-2001 годах. Он также защищал цвета «Монако», «Ланса», «Бастии», испанской «Райо Вальекано» и других команд.

В 2005 году Родригес завершил карьеру профессионального футболиста.

Ранее сообщалось, что болельщики «Пари Сен-Жермен» освистали нападающих Неймара и Лионеля Месси в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Бордо». Каждый раз, когда нападающие получали мяч, фанаты освистывали их. Также болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Неймара Месси. СМИ писали, что руководство ПСЖ не будет удерживать Неймара, если получит интересное предложение о его покупке. Месси, в свою очередь, может вернуться в «Барселону». Инсайдеры сообщали, что отец футболиста уже связался с руководством каталонского клуба, чтобы обсудить вопрос перехода.

Футбол,Бруно Родригес,Лионель Месси,
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