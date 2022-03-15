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59 минут назад

Ярослав Ракицкий может перейти в чемпионат Турции

Чемпионат.comЧемпионат.com

Бывший защитник «Зенита» и сборной Украины Ярослав Ракицкий может перейти в чемпионат Турции, сообщает турецкий журналист Ягиз Сабунчоглу в своём «твиттере».

Ярослав Ракицкий может перейти в чемпионат Турции
Фото: ТАССТАСС

По информации источника, на контакты с игроки пошёл «Истанбул Башакшехир». Стороны уже начали вести переговоры.

Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины же Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

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