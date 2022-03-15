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37 минут назад

Гаджиев назвал давлением на Россию решение CAS в отношении российских клубов

Газета.RuГазета.Ruиещё 11

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) оставить в силе запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов.

Гаджиев назвал давлением на Россию решение CAS в отношении российских клубов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это ожидаемое решение, наши клубы никаких юридических нарушений не имели. Политическое неверное решение, ни в одних уставных нормах международных спортивных федераций нет положений, где говорилось, что решение принималось согласно по уставным нормам. Есть минимальный шанс, что решение по сборной будет положительным для всех нас", — передает слова Гаджиева Metaratings.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли совместное решение о том, что российские клубы и сборные будут отстранены от участия во всех международных турнирах до дальнейшего уведомления. Сегодня CAS отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе приостановить исполнение решения Исполкома УЕФА об отстранении всех российских клубов от участия в соревнованиях.

Решение по участию сборной России будет принято до конца недели. Ранее в РФС прокомментировали решение CAS по делу об отстранении российских клубов.

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