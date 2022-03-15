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31 минуту назад

Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

Елена Прошина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что спортсмен Артем Дзюба попросил не вызывать его на тренировочный сбор из-за ситуации на Украине, где у него проживают родственники. Об этом сообщает РИА Новости.

Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», — рассказал Карпин.

Напомним, что сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Сегодня тренерский штаб национальной команды назвал состав, в который вошли 27 футболистов.

Сборная России огласила состав на мартовские сборы

В сезоне 2021-2022 года Дзюба забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за «Зенит». 33-летний форвард не выступал за сборную с тех пор, как главным тренером команды стал Валерий Карпин — у наставника и футболиста напряженные отношения еще со времен их работы в «Спартаке».

После назначения Карпина Дзюбу не вызвали на сентябрьские матчи Чемпионата мира. Тогда тренер объяснил, что игрок находится в плохой форме. В конце сентября его все же пригласили на октябрьские матчи, однако тогда отказался от предложения сам Дзюба.

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