Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», — рассказал Карпин.