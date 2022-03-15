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2 часа назад

Защитник "Зенита" Караваев попросил не вызывать его на сбор национальной команды

Газета.RuГазета.Ruиещё 15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев попросил не вызывать его на сбор национальной команды, который начнется 21 марта в Москве. "Помимо Дзюбы, также попросил не вызывать на предстоящий сбор еще и Караваев. Вячеслав пока не чувствует себя достаточно подготовленным и попросил дать ему время на набор физической формы. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб сборной пошел Караваеву навстречу", — приводит слова наставника официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). 24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира — 2022. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций. РФС уже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить отстранение. Ранее Валерий Карпин объяснил, почему форвард "Зенита" Артем Дзюба отсутствует в списке игроков, вызванных на мартовские сборы национальной команды.

Защитник "Зенита" Караваев попросил не вызывать его на сбор национальной команды
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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