Кавани покинет «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский нападающий Эдисон Кавани покинет английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" свободным агентом во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Фото: EPA EPA

По информации источника, приоритетным вариантом для Кавани является переход в команду, которая выступает в чемпионате Испании. Также отмечается, что в его услугах заинтересованы клубы из Южной Америки.

Кавани 35 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с октября 2020 года. За это время уругваец провел 55 матчей за клуб в различных турнирах, забив 19 мячей и отдав семь голевых передач.