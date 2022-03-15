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1 час назад

СМИ: футболист Кавани покинет "Манчестер Юнайтед" летом

ТАССТАСС

Уругвайский нападающий Эдисон Кавани покинет английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" свободным агентом во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Кавани покинет «Манчестер Юнайтед»
Фото: EPAEPA

По информации источника, приоритетным вариантом для Кавани является переход в команду, которая выступает в чемпионате Испании. Также отмечается, что в его услугах заинтересованы клубы из Южной Америки.

Кавани 35 лет, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с октября 2020 года. За это время уругваец провел 55 матчей за клуб в различных турнирах, забив 19 мячей и отдав семь голевых передач.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков в 29 матчах. В следующей игре в рамках национального первенства команда сыграет дома против "Лестера". Их встреча пройдет 2 апреля.

Футбол,Фабрицио Романо,Манчестер Юнайтед,
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