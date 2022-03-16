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29 минут назад

«Милан» продлит контракт с Леау до 2026 года — СМИ

Матч ТВМатч ТВиещё 3

Руководство «Милан» уверено, что контракт с нападающим команды Рафаэлом Леау будет продлен, сообщает журналист Николо Скира.

«Милан» продлит контракт с Леау до 2026 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, португалец получит повышение зарплаты до 4,5 миллионов евро в год без учета бонусов, а соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

Отмечается, что несколько клубов проявляли интерес к форварду, однако в «Милане» считают 22-летнего португальца ключевым игроком и не намерены его продавать.

В текущем сезоне Леау принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.

Футбол,Рафаэл Леау,
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