Дзюба объяснил, почему попросил не вызывать его в сборную

Российский футболист, форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил, что попросил главного тренера национальной сборной Валерия Карпина не вызывать его на сборы не по политическим причинам, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. В этот период времени я хотел бы провести время вместе с семьей. Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», — заявил он.
Напомним, что сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Сегодня тренерский штаб национальной команды назвал состав, в который вошли 27 футболистов — Дзюбы среди них не оказалось.
Как объяснил Карпин, в минувшее воскресенье он пообщался с футболистом по телефону. Дзюба заверил, что хочет играть в составе национальной команды, но «в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников», попросил не вызывать его на этот сбор.