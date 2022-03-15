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24 минуты назад

Кокорин «подешевел» до 900 тысяч евро

Матч ТВМатч ТВ

Трансферная стоимость форварда «Фиорентины» Александра Кокорина снизилась с двух миллионов евро до 900 тысяч. Об этом сообщил Transfermarkt.de.

Кокорин «подешевел» до 900 тысяч евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также снизилась стоимость бывшего нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, ныне выступающего в составе «Ромы», с 12 до 10 миллионов евро.

Отметим, что рыночные данные по российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку пока не изменились, стоимость сделки оценивается в 11 миллионов евро.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел за «фиалок» шесть матчей во всех турнирах, не отметившись забитыми мячами. Его контракт истекает 30 июня 2024 года.

26-летний Шомуродов за римский клуб принял участие в 30 матчах, забил четыре мяча и пять раз ассистировал партнерам. Контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.

26-летний Миранчук за «Аталанту» сыграл в 19 матчах, записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи. Его соглашение действует до июня 2024 года.

Футбол,Александр Кокорин,Алексей Миранчук,
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