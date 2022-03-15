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36 минут назад

Аршавин назвал плюсы отстранения РФ от международных турниров

Елена Прошина

Бывший полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что в отстранении национальной сборной от ЧМ-2022 и отечественных клубов от еврокубков можно найти положительные моменты. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Аршавин назвал плюсы отстранения РФ от международных турниров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осени — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, играть полтора года переходный чемпионат, а потом с 2024 перейти на весну-осень», — сказал он.

Напомним, что 28 февраля, после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, МОК выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

После этого российские сборные исключили из участия в международных соревнованиях, а страну лишили права на проведение различных чемпионатов международного уровня. В частности, ограничения коснулись российскую сборную по футболу и российские клубы.

Футбол,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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