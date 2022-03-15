Абрамовичу предложили создать российский аналог «Челси»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал бизнесмена и экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича создать клуб такого же уровня в России. Так парламентарий прокомментировал отстранение российского миллиардера от управления английским футбольным клубом.
«Мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня», — цитирует Свищева РИА «Новости Спорт».
Депутат Госдумы раскритиковал решение Английской премьер-лиги об отстранении Абрамовича от управления «Челси». По словам Свищева, российский бизнесмен поднял британский клуб «со дна», а также вложил в него «столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду».
12 марта Абрамовича отстранили от управления «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги. Ранее Великобритания наложила на Романа Абрамовича санкции из-за спецоперации России на Украине. В частности, британское правительство заморозило все активы бизнесмена. После этого Абрамович заявил о намерении продать «Челси».