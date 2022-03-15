Абрамовичу предложили создать российский аналог «Челси»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал бизнесмена и экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича создать клуб такого же уровня в России. Так парламентарий прокомментировал отстранение российского миллиардера от управления английским футбольным клубом.

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«Мы можем думать о том, что человек с опытом Романа Абрамовича теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня», — цитирует Свищева РИА «Новости Спорт».

Депутат Госдумы раскритиковал решение Английской премьер-лиги об отстранении Абрамовича от управления «Челси». По словам Свищева, российский бизнесмен поднял британский клуб «со дна», а также вложил в него «столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду».